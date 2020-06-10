بايرن ميونخ يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل

رياضة 2020-06-10 | 11:04 1 مشاهدة أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي عن شكل قميصه في الموسم الجديد والمقبل 2020/2020. القميص مقدم من راعي بايرن ميونخ الشهير، شركة "أديداس" الألمانية، والتي يتعامل معها بطل الدوري الألماني منذ زمن طويل. يتميز القميص باللون المعروف عن بايرن ميونخ وهو الأحمر مع وجود بعض الخطوط البيضاء.



وكشف نادي بايرن ميونخ عن تصميم وألوان قميص حراس المرمى بصور للحارس الدولي، مانويل نوير، باللون الأزرق. وكشف نادي بايرن ميونخ عن تصميم وألوان قميص حراس المرمى بصور للحارس الدولي، مانويل نوير، باللون الأزرق. الجدير بالذكر أنه من المفترض خوض نادي بايرن ميونخ مباراة اليوم في نصف نهائي كأس ألمانيا أمام آنتراخت فرانكفورت بملعب "أليانز أرينا" بهذا القميص الجديد.



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