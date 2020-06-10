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تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في اربيل

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اعلنت دائرة صحة اربيل، الاربعاء، عن تسجيل 26 اصابة جديدة بفايروس في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 26 جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

 

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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