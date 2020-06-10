الذهب يصعد مع توقف صعود الأسهم قبيل قرار الفيدرالي

واصل الذهب مكاسبه، الأربعاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة حيث يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأميركي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.



وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فايروس وفي التعاملات المبكرة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأونصة، بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1725 دولارا للأونصة.وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فايروس كورونا كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأميركية. وتبنى المستثمرون موقفاً حذراً، ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأميركي المقرر إعلانه مساء اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.



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