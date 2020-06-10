الذهب يصعد مع توقف صعود الأسهم قبيل قرار الفيدرالي

واصل الذهب مكاسبه، الأربعاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة حيث يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأميركي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.
وفي التعاملات المبكرة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأونصة، بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر أمس الثلاثاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1725 دولارا للأونصة.
وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فايروس كورونا.
وتبنى المستثمرون موقفاً حذراً، ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأميركي المقرر إعلانه مساء اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.
وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فايروس كورونا.
كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتبنى المستثمرون موقفاً حذراً، ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأميركي المقرر إعلانه مساء اليوم، ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.
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