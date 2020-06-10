أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالابتزاز الالكتروني وبالجرم المشهود وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "متهمين قاما بابتزاز أحد الأشخاص الكترونياً بمبلغ ألف وخمسمئة دولار أميركي من خلال حساب وهمي باسم فتاة وتهديده بنشر صوره الخاصة"، مشيرةً إلى "تشكيل فريق عمل مختص وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة تم التوصل إلى المتهمين".



وأضافت المديرية في بيانها، أنه "بعد أخذ الموافقات الأصولية تم نصب كمين محكم من قبل قوة من مكتب مكافحة إجرام المنصور، أثناء حضورهما لاستلام المبلغ والقاء القبض عليهما متلبسين، تم توقيفهم وفق المادة ٤٥٦ ق.ع واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقهما".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال متهمين بالابتزاز الالكتروني بالجرم المشهود في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.