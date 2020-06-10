امطار الاحد المقبل.. تعرف على حالة الطقس للايام المقبلة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى ان الاحد المقبل سيشهد تساقط امطار. اليوم الاربعاء وجدول بدرجات الحرارة في عموم العراق Advertisements

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