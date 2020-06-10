2020-06-10 | 10:34 105 مشاهدة كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي في تغريدة له تفاصيل عن الوفد العراقي التفاوضي. من جهتها أكدت سائرون في مؤتمر صحافي على أولوية خروج القوات الأميركية كما قال زعيم كتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي في تغريدة (بالفيديو) أما المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري فقد هاجم الوفد التفاوضي ووضع أربع نقاط لنجاح التفاوض وهاجم النائب محمد الكربولي الوفد واعتبره محاولة للاقصاء من قبل شركاء الوطن.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو اعتراضات وجدل وتخوين تلاحق الفريق العراقي المفاوض لاميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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