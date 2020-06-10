الخليج 365 - رضا شعبانالأربعاء 2020/6/10 01:27 م بتوقيت أبوظبي
شنت قبيلة "المنفة"، التي ينحدر منها المجاهد الليبي عمر المختار ، هجوما لاذعا على الرئيس التركي رجب أردوغان بعد تصريحات أدلى بها أمس ذكر فيها دعمه لأحفاد الزعيم الراحل.
وقالت القبيلة في بيان لها: "نستنكر بشدة هذه التصريحات خاصة أن طائرات تركيا هي من تقتل أبناءنا من أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي، الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل"، على حد وصفها.
وأضافت أنها "تتابع وترصد ما يرتكبه أردوغان قائد الغزو التركي على ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب".
القبيلة، التي تتبع مجلس حكماء منطقة بئر الأشهب شرقي ليبيا، وعدت بتسخير "كافة إمكانياتها المادية والمعنوية لطرد الغزاة الأتراك وأي طرف آخر يحاول النيل من أمن لييا القومي".
وذكّر البيان بتضحيات القبيلة وجهادها السابق حينما قال: "سندافع كما فعل أجدادنا من قبل فنحن على دربهم سائٔرون ولن يجد الغزاة منا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض”.
وفي السياق نفسه، أعلن اللواء محمد المنفور قائد غرفة عمليات القوات الجوية (أحد أحفاد المختار المنتمي لقبيلة المنفة) دعمه للمبادرة المصرية والمدعومة عربيا ودوليا والمعلن عنها مؤخرًا.
وطالب مصر بالمضي قدمًا والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا "الغزو العثماني".
واختتم المنفور بقوله إننا: "نطلب أيضا من الشعب التركي المسلم أن يوقف هذا المعتوه والذي لا يريد إلا النيل من الأمة الإسلامية لتحقيق شهرة زائفة ومجد زائٔل"، على حد وصفه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحفاد عمر المختار لأردوغان: لا تتحدث عنّا وأنت تقتلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.