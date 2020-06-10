أحفاد عمر المختار لأردوغان: لا تتحدث عنّا وأنت تقتلنا

شنت قبيلة "المنفة"، التي ينحدر منها المجاهد الليبي عمر المختار ، هجوما لاذعا على الرئيس التركي رجب أردوغان بعد تصريحات أدلى بها أمس ذكر فيها دعمه لأحفاد الزعيم الراحل.

وقالت القبيلة في بيان لها: "نستنكر بشدة هذه التصريحات خاصة أن طائرات تركيا هي من تقتل أبناءنا من أحفاد المجاهد عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي، الذي لا يليق بمقامه أن يأتي على لسان هذا الشخص المختل"، على حد وصفها.

وأضافت أنها "تتابع وترصد ما يرتكبه أردوغان قائد الغزو التركي على ليبيا من انتهاكات صارخة وجرائم ترتقي إلى جرائم حرب".

القبيلة، التي تتبع مجلس حكماء منطقة بئر الأشهب شرقي ليبيا، وعدت بتسخير "كافة إمكانياتها المادية والمعنوية لطرد الغزاة الأتراك وأي طرف آخر يحاول النيل من أمن لييا القومي".

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وذكّر البيان بتضحيات القبيلة وجهادها السابق حينما قال: "سندافع كما فعل أجدادنا من قبل فنحن على دربهم سائٔرون ولن يجد الغزاة منا إلا الموت الذي سنلاحقهم به في كل شبر من هذه الأرض”.





وفي السياق نفسه، أعلن اللواء محمد المنفور قائد غرفة عمليات القوات الجوية (أحد أحفاد المختار المنتمي لقبيلة المنفة) دعمه للمبادرة المصرية والمدعومة عربيا ودوليا والمعلن عنها مؤخرًا.

وطالب مصر بالمضي قدمًا والقيام بواجب الأخوة والجوار ضد هذا "الغزو العثماني".

واختتم المنفور بقوله إننا: "نطلب أيضا من الشعب التركي المسلم أن يوقف هذا المعتوه والذي لا يريد إلا النيل من الأمة الإسلامية لتحقيق شهرة زائفة ومجد زائٔل"، على حد وصفه.