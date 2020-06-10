إثيوبيا تعلن عن مفاوضات ثلاثية يومية بشأن سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عن اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان على عقد اجتماعات يومية ضمن مفاوضات سد "النهضة" للتوصل إلى توافق بشأن نقاط خلافية.



وقال بيان لوزارة المياه والري الإثيوبية، اطلعت عليه ”الخليج 365”، إن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة والتي استؤنفت الثلاثاء لم يتم التوصل بها حول دور المراقبين في المحادثات.

وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية عبر تقنية الفيديو بشأن التعبئة الأولى والتشغيل لسد النهضة أسفرت عن اتفاق بين الدول الثلاث بعقد اجتماعات يومية للتوصل إلى توافق بشأن نقاط خلافية.

غير أن البيان أوضح أنه لم يتم التوافق خلال الاجتماع نفسه على الدور الذي يمكن أن يلعبه المراقبون في المفاوضات.

وأشار إلى أن المناقشات التي جرت بين الدول الثلاث بحثت القضايا المتعلقة بالإجراءات والمراقبين ودورهم في المفاوضات.

Advertisements

وأكدت البيان إلتزام إثيوبيا بحل أي خلاف فيما يتعلق بسد النهضة من خلال المفاوضات الجارية بين البلدان الثلاث.

ولم يصدر تعقيب فوري من مصر أو السودان على ما جاء في البيان الإثيوبي.

واستأنفت الثلاثاء المفاوضات المباشرة بشأن سد النهضة افتراضيا بين وزير المياه السوداني ياسر عباس، ونظيره المصري محمد عبد العاطي، والإثيوبي سيليشي بقلي، بحضور مراقبين من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

ودعت الخرطوم إلى عقد هذا الاجتماع، بعد اجتماعين في مايوالماضي ويونيو الجاري، مع وزير الري في مصر وإثيوبيا، كلا على حده، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول السد.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، عبر بيان، الثلاثاء، قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف المفاوضات، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة"، .



وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال جلسة برلمانية الإثنين، اعتزام أديس أبابا بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع "سد النهضة" شهر يوليو/تموز المقبل.