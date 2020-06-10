انت الان تتابع الهند تسجل 279 حالة وفاة و9985 اصابة جديدة ب"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية اليوم الاربعاء تسجيل 9985 اصابة و279 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

واوضحت الوزارة في بيان ان اجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع الى 7745 فيما ارتفع اجمالي حالات الاصابة الى 276583 وحالات الشفاء 135206.

وكانت الحكومة الهندية اعلنت قبل ايام تمديد الاغلاق في المناطق التي تضررت بفيروس (كورونا) فيما سمحت بتخفيفات كبيرة في المناطق غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس.