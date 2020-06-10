شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا في البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11109 ، بعد تسجيل 503 حالات شفاء جديدة. وأوضحت أنها أجرت 386134 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5062، بينها 14 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5048 بالمستقرة، وسجلت البلاد 29 حالة وفاة بالمرض.

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