إجراءات وقائية شاملة في مراكز بلدية دبي حفاظاً على سلامة المتعاملين والعاملين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قامت بلدية دبي باستئناف تقديم خدماتها في مراكزها مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة كل المتعاملين والعاملين، حيث تم العمل على تطبيق منظومة وقائية شاملة وفعّالة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تدعم الجهود الرامية إلى ضمان سير العمل بشكل مثالي وتقديم مختلف الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير الصحية في مركز الكفاف والمنارة والطوار وحتا.

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وشملت التدابير والإجراءات الوقائية إجراء عمليات التعقيم الدوري لكل المراكز والمكاتب، وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي من خلال تنظيم مسارات الحركة للمتعاملين بشكل محدد وواضح منذ دخول المركز حتى الخروج، وإغلاق كل البوابات وفتح المدخل الرئيسي فقط لتنظيم حركة الدخول، مع عدم السماح لبعض الفئات من الدخول مثل كبار السن وأصحاب الهمم والأمهات والحوامل، إضافة إلى قياس حرارة المتعاملين والموظفين عن طريق جهاز الكاميرا الحرارية ووضع لوحة إرشادية لنقطة الوقوف لفحص الحرارة، والتأكد من ارتداء معدات الوقاية الشخصية التي تشمل الكمامات والقفازات وتوفيرها للموظفين، ونشر المعقمات في مختلف أنحاء المركز، وتوعية حراس الأمن وعمال النظافة بالتدابير الصحية، والمحافظة على المسافات الآمنة بين كراسي المتعاملين مع توفير ملصقات لتحديد المسافات.

كما تم إغلاق نادي الأطفال ومجلس كبار المواطنين ودورات المياه والمصلى وصالات الخدمة غير المشغلة لحين مباشرة الجهات كافة، وتجهيز غرفة خاصة لعزل الحالات المشبوهة، والالتزام بنسبة 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للموجودين في المركز، وتعقيم كراسي المتعاملين بشكل مستمر بعد كل متعامل، مع الإشارة إلى ضرورة ترك مسافة احترازية بين كرسي المتعامل وموظف الواجهة، إلى جانب وضع إرشادات للطريقة الصحيحة لتعقيم اليد، إضافة إلى إغلاق جهاز مؤشر السعادة كإجراء احترازي لمنع انتقال الفيروس عن طريق اللمس، ووضع قطعة لفتح الأبواب عن طريق استخدام الرجل عوضاً عن اليد.