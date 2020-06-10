بيان رسمي من الإتحاد الأوروبي بشأن العمليات العسكرية في ليبيا وإعلان القاهرة

أصدر الإتحاد الأوروبي بيانا مشتركا مع كل من وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا وإيطاليا، بيانا مشتركًا حول ليبيا، وصفوا فيه التزامات وقف القتال التي تم الإعلان عنها في القاهرة يوم 6 مايو بـ "البناءة".

وأضاف البيان أنه "في أعقاب الالتزامات البناءة بوقف القتال واستئناف الحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في إطار عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تم إعلانها في القاهرة يوم 6 يونيو، فإن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يحثون جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري والبدء بشكل بناء في مفاوضات (5+5)، بناء على مسودة الاتفاق الموقع في 23 فبراير".

وتابع البيان: "يجب أن تقود هذه الجهود جميع الأطراف إلى التوصل بسرعة لاتفاق لوقف إطلاق النار في إطار صيغة (5+5)، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية التي تعتبر انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في جميع مناطق ليبيا، والانخراط بشكل بناء في الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل تمهيد الطريق لاتفاق سياسي شامل وفق المعايير المتفق عليها في برلين".