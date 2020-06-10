مقتل سبعة عمال بانفجار في منجم للفحم في أفغانستان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







لقي سبعة عمال مصرعهم على الأقل بعدما انهار منجم للفحم في شمال أفغانستان إثر انفجار تسبب به تسرّب للغاز بينما لم يعرف بعد مصير 11 آخرين، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء.

ووقعت الحادثة الثلاثاء في ولاية سمنغان حيث سجّلت حوادث مشابهة في الماضي. وقُتل عاملان فورا عندما انهار المنجم في حين عُثر على خمس جثث أخرى خلال الليل، وفق ما أفاد المتحدث باسم حاكم الولاية صديق عزيزي.

وأفاد أن 11 عاملا لا يزالون عالقين داخل المنجم. وقال "لا أعتقد أننا سنعثر على أحياء إذ أن المنجم مليئ بالغازات السامة".

ووقعت عدة حوادث مناجم في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة حيث يؤدي العمال مهامهم دون معدات مناسبة أو تدريب على السلامة.

والعام الماضي، قتل ستة عمال بانفجار آخر ناجم عن تسرّب للغاز في منجم فحم في الولاية الفقيرة ذاتها.