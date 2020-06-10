لا رابط بين انتشار إيبولا في منطقتين في الكونغو الديموقراطية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن وباء إيبولا الذي اكتشف قبل أسبوع في شمال غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية جاء من مصدر مختلف عن ذلك المنتشر في شرق البلاد منذ 2018.

وأعلن عن الموجة الحادية عشرة لوباء إيبولا في الكونغو الديموقراطية في الأول من يونيو في مبانداكا (مقاطعة إكواتور) التي تأثرت بوباء إيبولا سابقًا بين مايو ويوليو 2018 (33 وفاة).

ما زالت الموجة العاشرة لوباء إيبولا منتشرة في منطقة بيني (شمال كيفو) في الشرق. وقد بلغ إجمالي الوفيات 2280 منذ أغسطس 2018. ومن المفترض الإعلان عن انتهاء هذا الوباء في 25 يونيو، بعد 42 يومًا من دون تسجيل أي إصابة جديدة.

ووفقًا لتحليل جديد للتسلسل الجيني للفيروس أجراه المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو الديموقراطية، فإن الفيروس المنتشر في مقاطعة إكواتور "يختلف عن الفيروس الذي أصاب أكثر من 3400 شخص في شرق البلاد" وفق بيان منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

كما سمح هذا التحليل بتحديد أن الوباء الأخير كان "متميزًا" عن الفيروس الذي ضرب الإقليم في 2018 وأنه قد يكون من منشأ حيواني وفقًا لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا في البيان إن "فيروس إيبولا مستوطن في الخزانات الحيوانية في الكونغو الديموقراطية، ولهذا السبب توقعنا ظهور إصابات جديدة".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية حملة تلقيح في مقاطعة إكواتور حيث تم تسجيل 12 إصابة (تسع مؤكدة وثلاث محتملة)، و8 وفيات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

