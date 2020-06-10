نجاح أول ولادة قيصرية لمشتبه في إصابتها بـ"كورونا" بمستشفى سوهاج العام

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أجرى فريق طبي بمستشفى سوهاج العام، أول ولادة قيصرية لسيدة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

من جانبه قال الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام إنه جرى إجراء عملية الولادة القيصرية للأم بنجاح، وأن الحالة الصحية للأم ومولودتها جيدة ومستقرة.

وأضاف "هيكل" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العملية أجراها كل من الدكتور محمد خميس استشاري النساء والتوليد، والدكتور محمد صابر أخصائي التخدير، والدكتورة حنان نجدي أخصائي الأطفال، والدكتور هيثم سيد، والدكتور أحمد نبيل من قسم الرعاية الحرجة بالمستشفى، بمشاركة ومساعدة فريق ماهر من التمريض المدرب.