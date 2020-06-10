البرازيل تسجل 1272 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ): سجلت البرازيل 1272 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 32091 إصابة. أفاد بذلك بيان لوزارة الصحة البرازيلية - نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، الأربعاء. وسجلت البرازيل حتى الآن 739 ألفا و503 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، كما توفي 38 ألفا و406 أشخاص، وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم.

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