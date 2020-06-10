عشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (أ ش أ):

اقتحم عشرات المستوطنين ، اليوم الأربعاء ، باحات المسجد الأقصى المبارك ، ونفذوا جولات استفزازية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه بناء على ما أفاد به بعض شهود العيان ، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ، قبل أن يغادروا من باب السلسلة.

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