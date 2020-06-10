السلطة الفلسطينية: الضم الإسرائيلي لأراضينا "يقتل حل الدولتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

قال مسؤول في السلطة الفلسطينية، الأربعاء، إن تنفيذ إسرائيل مخططها لضم أراض فلسطينية هو قتل لرؤية حل الدولتين المدعومة دوليا.

وأضاف وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ، على حسابه في تويتر ، أن الضم سيؤدي إلى "انهيار التسوية السياسية القائمة على أساس التفاوض وفق اتفاقيات أصبحت في حكم الماضي".

Advertisements

وأكد الشيخ أن على إسرائيل "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والسلطة الفلسطينية ليست جهة خدماتيه ولا جمعية خيرية وليست وكيلا أمنيا واقتصاديا".

يأتي ذلك عشية زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل اليوم للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين لبحث مستقبل عملية السلام في ضوء مخطط الضم الإسرائيلي.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، يُتوقع أن يؤكد ماس أن تنفيذ مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى المس بالعلاقات بين إسرائيل وألمانيا.