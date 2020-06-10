تجهيز طابق بمستشفى سمنود القديم لاستقبال مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

خصصت إدارة مستشفى سمنود، اليوم الأربعاء، أحد الطوابق بمبنى المستشفى القديم، لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وجهزته ليكون بمثابة مستشفى للعزل، وجاري تجهيز وحدة عناية مركزة للحالات الحرجة.

وقال مدير المستشفى، إن وحدة العناية تتكون من 5 آسرة ، و2 جهاز تنفس صناعي، و2 سرنج بامب، و5 مونيتور، وجهاز صدمات وعربة بها عقار للطوارئ، بالاضافة إلى مناظير حنجرية.

واضاف المدير، أنه جرى تجهيز غرف خاصة لحالات الاشتباه، وجزء لحالات الاشتباه الإيجابي، مشيرًا إلى أن عملية التجهيز تخضع لسياسات ومعايير مكافحة العدوى، إذ جرى تجهيز 19 سريرًا لحالات الاشتباه والإيجابي إضافة إلى 7 أسرة حديثة لحالات الإيجابي، ليصبح إجمالي الأسرة 26 سريرًا، إضافة إلى 5 أسرة بوحدة العناية، مؤكدا أنه جرى تدريب الفريق الذي سيعمل على متابعة المرضى.