أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول،والتجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.
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