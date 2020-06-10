كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر "جونز هوبكنز": تسجيل قفزة كبيرة للإصابات بفيروس كورونا عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل قفزة كبيرة لمعدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم.

وقالت الجامعة الأمريكية، إن عدد الإصابات بلغ اليوم 130 ألف حالة مقابل 108 حالات أمس وبعد تراجعه لثلاثة أيام على التوالي.

وبحلول هذا الصباح، ارتفعت حصيلة الحالات المسجلة في العالم إلى 7 ملايين و238768، بينها 411279 وفاة، بينما تعافى 3 ملايين و371823 شخصا من المرض.

وكانت الولايات المتحدة، اقتربت من عتبة المليوني إصابة مع تسجيل مليون و979,8 ألف حالة، تليها البرازيل مع 759,5 ألف، وروسيا (نحو 485 ألفا).

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وبين أكثر الدول العربية إصابة بالوباء السعودية (108,5 ألف) وقطر (71,8 ألف) والإمارات (39.9 ألف) ومصر (36,8 ألف) والكويت (33,1 ألف).

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و872,6 ألف حالة، تليها البرازيل وروسيا، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (34021)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (108211 وفاة) وبريطانيا (39987).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.