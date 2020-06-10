كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ولاية كاليفورنيا تواجه مشاكل جديدة مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات في أجزاء من كاليفورنيا وجنوب غرب الولايات المتحدة، مما يدفع أريزونا إلى إعادة تنشيط خطة الطوارئ الخاصة بالمرافق الطبية وكاليفورنيا لوضع المقاطعات حيث يعيش نصف سكانها على قائمة المراقبة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

إن الزيادة في الحالات، والتي يمكن أن تقود السلطات إلى إعادة فرض أو تشديد قيود الصحة العامة التي تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس، تعقد الجهود لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، الذي دمرته قواعد البقاء في المنزل.

ورفعت ولاية نيو جيرسي، إحدى الولايات الأكثر تضررا من الوباء، حيث شهدت أكثر من 12000 حالة وفاة، أمر البقاء في المنزل يوم الثلاثاء.

وقد أظهر تحليل لرويترز أن أكثر من 18 مليونًا من سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 39 مليونًا يعيشون في مقاطعات مدرجة حاليًا في قائمة المراقبة، والتي تشمل لوس أنجلوس وسانتا كلارا وفريسنو.

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قالت أوليفيا كاسيري، مديرة الصحة العامة في مقاطعة ساكرامنتو، إحدى المقاطعات التسع المدرجة في قائمة المراقبة الحكومية: " ترتبط العديد من الحالات التي تظهر في المستشفيات بالتجمعات التي تجري في المنازل - حفلات عيد الميلاد والجنازات". قد يتطلب هذا منهم في نهاية المطاف التراجع عن جهود إعادة الفتح

كانت ولاية أريزونا من بين الولايات الأولى التي أعيد فتحها في منتصف مايو، وقد زادت حالاتها بنسبة 115٪ منذ ذلك الحين، مما دفع رئيس صحة سابق في الولاية إلى التحذير من أن هناك حاجة إلى نظام جديد للإقامة في المنزل أو المستشفيات الميدانية.

وبحسب إحصائيات لرويترز، كانت هناك 1،983،825 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة و111،747 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء.

