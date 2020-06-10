كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أردوغان يعين حكامًا جدد في 41 مقاطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح حكم رئاسي في الجريدة الرسمية لتركيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين حكامًا جددًا في 41 محافظةن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال البيان إنه كجزء من هذه الخطوة، تم تبديل 23 حاكما بين المحافظات وتم تعيين 18 حاكمًا جديدًا. وكان قد تم تعيين سبعة عشر حاكمًا سابقًا كرئيس مفتشين مدنيين وتم تعيين اخر كمستشار كبير لأردوغان. ويذكر انه يوجد في تركيا 81 محافظة.

وفي وقت سابق، أمرت تركيا، الاثنين، باعتقال 149 شخصًا، معظمهم من قوات الأمن، بسبب صلات مشبوهة بالشبكة التي تقول أنقرة إنها دبرت انقلابًا فاشلًا في عام 2016، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة.

نفذت السلطات حملة صارمة ضد المتابعين المزعومين لرجل الدين المسلم المتمركز في الولايات المتحدة فتح الله جولن منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، عندما قتل 250 شخصًا. وينكر جولن أي تورط. وهو حليف سابق للرئيس طيب أردوغان، ويعيش في منفى مفروض ذاتيا في بنسلفانيا منذ عام 1999

وقال مسؤولون أمنيون إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير الغربي أمر باحتجاز 74 شخصًا تم عزلهم جميعًا من قبل من قبل قوات الأمن ومن بينهم ستة رؤساء شرطة سابقين.

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وقالت الأناضول إن المدعين العامين في مقاطعة غازي عنتاب الجنوبية الشرقية أمروا باحتجاز 33 شخصا بينهم 24 من أفراد قوات الأمن في الخدمة الفعلية. وقالت إنه في مقاطعة بورصة الغربية، أمر المدعون باحتجاز 42 شخصًا، بينهم ستة جنود في الخدمة الفعلية.

اتهم أردوغان منذ سنوات أنصار جولن بإقامة "دولة موازية" من خلال اختراق الشرطة والقضاء والجيش ومؤسسات الدولة الأخرى.

ويذكر انه منذ محاولة الانقلاب، تم احتجاز حوالي 80.000 شخص في انتظار المحاكمة، وتم عزل أو تعليق حوالي 150.000 من موظفي الخدمة المدنية والعسكريين وغيرهم.

وانتقد الحلفاء الغربيون تركيا لحجم الحملة في حين دافعت أنقرة عن الإجراءات كرد فعل ضروري على التهديد الأمني.

