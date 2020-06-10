"لا أستطيع التنفس".. ثأر جورج فلويد يحول أروبا لساحات تظاهر رغم كورونا

بدأ كل شيء بقتل الشرطة لجورج فلويد، رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا، في 25 مايو في مينيابوليس، مينيسوتا.

في الصور التي سجلها شاهد على الأحداث، والتي انتشرت في جميع أنحاء العالم، يقوم قاتله، الشرطي ديريك تشوفين، بضغط حلق فلويد بركبته لمدة ثماني دقائق، في حين أن فلويد، الذي يبقى برأسه على هذا الوضع يقول إنه لا يستطيع التنفس.

على الرغم من القبض على شوفين واتهامه بالقتل والقتل الخطأ من الدرجة الثالثة - وهو أمر نادر الحدوث في الولايات المتحدة - فقد احترقت البلاد في غضون أسبوع. وانتشرت الاحتجاجات إلى أوروبا هذا السبت بشكل هائل بالرغم من وجود قيود بسبب فيروس كورونا.

برشلونة

ذكرت صحيفة "إلبريوديكو" الإسبانية، أن حركة حياة السود، وهي الحركة الاحتجاجية التي ولدت نتيجة للقتل العنيف لجورج فلويد على يد شرطي في الولايات المتحدة، تعيش هذا الأحد فصلًا من الاحتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا.

وأكدت الصحيفة أن الحركة نجحت في برشلونة، وجمعت ما يقرب من 2000 شخص يتركزون في المطر، يرتدون الأقنعة ويحترمون إلى حد ما مسافات الأمان التي حددها بروتوكول الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، أن المظاهرة التي دعت لها الجالية المنحدرة من أصل أفريفي في إسبانيا، والتي ولدت كرد فعل على وفاة فلويد، هي بالإضافة إلى تلك التي وقعت وستقام في نهاية هذا الأسبوع في مدن حول العالم، في ضجة عالمية كبيرة ضد العنصرية بشكل عام وقوات الشرطة بشكل خاص.

مدريد

بينما ذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية، أنه وتحت شعار لا أستطيع التنفس" لآلاف الأشخاص الذين احتجوا على العنصرية ما كان في البداية تركيزًا أمام السفارة الأمريكية في مدريد، أصبح مسيرة اجتازت وسط المدينة، والتي جمعت أكثر من 200 شخص مفوضين من قبل مجلس المدينة بسبب حالة الطوارئ الصحية، والذين وصلوا بعد نصف ساعة إلى آلاف رافعين لافتات بالإنجليزية كتب عليها "لا استطيع التنفس".

وضمت صفوف المحتجين ياسمين دي لا كروز التي ولدت في برلين، وهي ابنة دولة الدومينيكان وتعيش في مدريد حاليًا، وتعمل عارضة أزياء، وأم لطفلين، وحضرت مع الآلاف من الأشخاص في المسيرة المناهضة للعنصرية التي دعت الساعة 11.00 أمام مقر سفارة الولايات المتحدة في إطار الموجة العالمية من الاحتجاجات التي نشأت نتيجة للقتل المزعوم جورج فلويد، والذي اختنق بسبب ركبة ضابط شرطة في مينيابوليس في 25 مايو، وصاحت بصوت عالي، "لا أستطيع التنفس" (لا أستطيع تنفس)، نداء فلويد قبل وفاته وأحد شعارات المظاهرات، ثم بكت الشابة بالدموع قائلة: "نحن واحد"..

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فرنسا

ذكر موقع "انفو ليبر" الإسباني إنه شارك الآلاف من الأشخاص في مسيرة مناهضة للعنصرية في باريس على الرغم من الحظر الصريح للسلطات بسبب خطر انتقال العدوى بالفيروس التاجي. تجمع الحاضرون أمام السفارة الأمريكية، محميين بأداة شغب قوية، في ساحة الكونكورد وبعد ذلك في شامب دي مارس، بجوار برج إيفل مع لافتات تحمل شعارات مثل "حياة السود مسألة "أو المطالبة بالعدالة لأداما تراوري، نجل المهاجرين الماليين البالغ من العمر 24 عامًا والذي توفي في حجز الشرطة قبل أربع سنوات في باريس.

وقال أحد المحتجين، إفتيمييا، في تصريحات لمحطة تلفزيون بي.في.إم.في.في يجب أن تدرك الدولة الفرنسية أن بعض ضباط الشرطة عنصريون"، واضاف "لقرين د سئمنا ونأمل ان تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الامر، وقام المتظاهرين بالركوع أمام الشرطة للمطالبة بالعدالة لجورج فلويد.

كررت الاحتجاجات في مدن أخرى في فرنسا، كما هو الحال في مرسيليا، حيث ذكر زعيم إنسوميسا الفرنسي، جان لوك ميلينشون، أن السود يخضعون للعديد من القيود. وحذر قائلا "إنها مشكلة لكل من يحب الجمهورية، إنها ليست فرنسا".

المملكة المتحدة

وتظاهر في المملكة المتحدة آلاف الأشخاص في لندن ومانشستر وكارديف وليستر وشيفيلد وكارديف وجلاسكو ضد العنصرية في أعقاب الاحتجاجات التي تم إطلاقها في الولايات المتحدة، وقد جرت الاحتجاجات على الرغم من تحذيرات السلطات من خطر انتقال العدوى من الفيروس التاجي، وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بأن يتم احترام المسافة الاجتماعية "من أجل سلامتنا جميعًا"، في حين أوضحت مفوضة سكوتلاند يارد السيدة كريسيدا ديك المسيرة لتجاوز الحد الأقصى "غير القانوني" تجمع ستة أشخاص.