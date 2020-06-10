شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر قراراً بشأن تسمية مركز الحميات بالمكلا بإسم الدكتور رياض الجريري والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "121" لسنة 2020م، بشأن تسمية مركز الحميات بمنطقة فلك بالمكلا بإسم شهيد الواجب والانسانية الدكتور رياض حبور الجريري.

Advertisements وأشار القرار الى أن إطلاق إسم مركز الحميات بإسم الشهيد الدكتور الجريري يأتي تقديراً لجهود المغفور له بإذن الله الدكتور رياض حبور الجريري وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت السابق، في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة عامة وجهوده الكبيرة في مكافحة جائحة كورونا خاصة.

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