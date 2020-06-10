اخبار العالم

الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020

أعلنت الصين رفضها المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وروسيا.

 

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وروس في فيينا يوم 22 من الشهر الجاري، لعقد جولة جديدة من محادثات السيطرة على التسلح النووي.

 

Advertisements

وتأمل الولايات المتحدة أن تستطيع روسيا إقناع الصين بالانضمام إلى المفاوضات حول الحد من المخزونات النووية للدول الثلاث.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيينج، إن بكين أعلنت من قبل أنها لن تشارك في المحادثات الثلاثية.

 

وأضافت: "لاحظنا أن الولايات المتحدة كانت تجر الصين إلى القضية كلما أثيرت" بنية الابتعاد عن مسؤوليتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا