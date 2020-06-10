شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم الأربعاء، الموافق 10 يونيو/حزيران 2020 ، وهي كالتالي:

رقم الرحلة: 604 خط الرحلة: سيئون- القاهرة الاقلاع : 07:00 صباحا الوصول: 09:45 صباحا Advertisements رقم الرحلة: 605 خط الرحلة القاهرة - سيئون الاقلاع : 11:00 ظهرا (توقيت القاهرة) الوصول: 15:30 عصرا

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