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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يوجه اللجنة بسرعة التحرّك إلى المواقع المتضررة والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء الثلاثاء بمكتبه بالمكلا، وكيل المحافظة للشئوون الفنية رئيس لجنة حصر أضرار كارثة السيول بالمديريات الغربية المهندس أمين سعيد بارزيق.
واستمع المحافظ من رئيس لجنة حصر الأضرار ونائبه مدير عام مكتب الاشغال بالساحل الدكتور محمد باخلعة، الى تقرير حول التكلفة الأولية عن الأضرار لبدء اللجنة بتنفيذ مهامها والمقدر بـ 7.442.454.375 ريال يمني، موزعة على قطاعات الطرقات والمياه والكهرباء والزراعة، الى جانب قطاع المباني ومياه الريف.
وأشاد المحافظ البحسني بجهود اللجنة ونزولاتها الميدانية المكثفة لحصر الأضرار الناجمة عن كارثة السيول الأخيرة، معتبراً جهود اللجنة والأعمال المنجزة من قبلهم عمل مهم وعظيم ويخدم المديريات المتضررة وأهاليها.
ووجه محافظ حضرموت لجنة حصر الأضرار بسرعة التحرّك إلى مواقع جديدة لم يتم الوصول اليها وتأثرت بمياه الأمطار والسيول، لحصر الأضرار التي وقعت بها، ورفع الضرر عن هذه المواقع والأهالي.
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