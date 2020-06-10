شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول أمريكي من أصول أفريقية رئيساً لأركان سلاح الجو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين تشارلز براون جونيور رئيسا لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك أول ضابط من أصول أفريقية في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع وزارة الدفاع “البنتاجون”.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن “البنتاجون” يتكون من 6 فروع وهي: (سلاح الجو وسلاح البحر والقوات البرية ومشاة البحرية وخفر السواحل والقوة الفضائية).

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ويتولى براون البالغ من العمر (57 عاما) حاليا منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ، وبصفته قائدا لسلاح الجو، فإنه سيصبح ثاني جنرال ذو بشرة سمراء في تاريخ الولايات المتحدة يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة، بعد كولن باول الذي ترأسها بين 1989 و1993.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتا مقابل صفر على تثبيت الجنرال براون في هذا المنصب.

وبراون طيار في سلاح الجو منذ 1984، كان قائدا لمقاتلة “إف 16″، وحارب خصوصا في منطقتي المحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفي سجله 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة أثناء معارك.