شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إيطاليا ترتفع إلى 235561 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34043، فيما تعافى 168646 .
وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا .
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