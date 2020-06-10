شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في إيطاليا ترتفع إلى 235561 حالة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 235561، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34043، فيما تعافى 168646 .

وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا .