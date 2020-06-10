شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا تطالب الأجانب بتكاليف" كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الاقتصاد والمالية في كمبوديا بأن الحكومة سوف تطالب الأجانب الذين يدخلون البلاد بتحمل التكاليف المتعلقة بفيروس كورونا.

وتشمل التكاليف رسوم انتقال قدرها 5 دولارات من المطار إلى مركز انتظار لعمل الفحوص المعملية، و100 دولار لعمل فحوص كشف الإصابة بكورونا و 30 دولارا للإقامة في فندق أو مركز انتظار أثناء انتظار النتائج.

وجاء في رسالة للوزارة أيضا أن هناك 30 دولارا مقابل للوجبات، و15 دولارا لغسل الملابس وتنظيفها، ورسم قدره 6 دولارات لتلقي خدمة تمريض و 3 دولارات للأمن.

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وفي حالة إظهار نتائج الفحوص إصابة أحد المسافرين إلى كمبوديا بفيروس كورونا، فسوف يتم عزله مع جميع الوافدين في مجموعته لمدة 14 يوما، مع احتمال مطالبة كل فرد بدفع مقابل فحص واحد إلى أربعة فحوص إضافية.

وقد يواجه المسافرون المصابون فاتورة ضخمة يوميا تتضمن 30 دولارا لغرفة المستشفى و150 دولارا للعلاج الطبي و30 دولارا للوجبات يوميا . وكتبت الوزارة في رسالتها أمس الثلاثاء أن المستشفيات المختلفة قد تفرض رسوما إضافية.

كما حددت الوزارة رسوم خدمات حرق الجثث في حالة الوفاة وقدرها 1500 دولار.