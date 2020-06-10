شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ليبيا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وحالة شفاء واحدة عائدة من السفر. وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أنه تسلم الثلاثاء 540 عينة، من بينها 27 عينة موجبة، وحالة شفاء واحدة لإصابة سابقة، مبينًا أن 21 حالة مخالطة وثلاث حالات جديدة، وحالة قادمة من الجنوب، وحالتان عائدتان من السفر.

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