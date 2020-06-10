اخبار العالم

الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصين رفضها المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وروسيا.

 

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وروس في فيينا يوم 22 من الشهر الجاري، لعقد جولة جديدة من محادثات السيطرة على التسلح النووي.

Advertisements

 

وتأمل الولايات المتحدة أن تستطيع روسيا إقناع الصين بالانضمام إلى المفاوضات حول الحد من المخزونات النووية للدول الثلاث.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيينج، إن بكين أعلنت من قبل أنها لن تشارك في المحادثات الثلاثية.

 

وأضافت: "لاحظنا أن الولايات المتحدة كانت تجر الصين إلى القضية كلما أثيرت" بنية الابتعاد عن مسؤوليتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا