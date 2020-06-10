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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن رفضها المشاركة في المحادثات النووية مع أمريكا وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصين رفضها المشاركة في محادثات ثلاثية بشأن نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة وروسيا.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وروس في فيينا يوم 22 من الشهر الجاري، لعقد جولة جديدة من محادثات السيطرة على التسلح النووي.
وتأمل الولايات المتحدة أن تستطيع روسيا إقناع الصين بالانضمام إلى المفاوضات حول الحد من المخزونات النووية للدول الثلاث.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيينج، إن بكين أعلنت من قبل أنها لن تشارك في المحادثات الثلاثية.
وأضافت: "لاحظنا أن الولايات المتحدة كانت تجر الصين إلى القضية كلما أثيرت" بنية الابتعاد عن مسؤوليتها.
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