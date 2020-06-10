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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 58 إصابة جديدة ووفاتين بكورونا في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس الثلاثاء، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتي وفاة جراء الفيروس.
وقال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف مساء أول امس الثلاثاء في مؤتمر صحفي حول الوضعية الوبائية: "تسجيل 20 حالة شفاء، وحالتي وفاة، و58 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد".
وأوضح مدير الصحة أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 431 فحصا من بينها 63 فحصا للمتابعة.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 1162 حالة، منها 139حالة شفاء، و61 وفاة.
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