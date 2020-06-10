7 دول سبقت تونس فى تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

وفيما يلى نستعرض هذه الدول وإجراءات تصنيفها للإخوان كجماعة إرهابية..

اعتبرت مصر جماعة الإخوان جماعة ارهابية في ديسمبر عام 2013، بعد أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية، في ديسمبر

روسيا روسيا من الدول التي صنفت جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً مبكرا للغاية ، وهو ما يمنع تواجد قيادات للجماعة في الأراضي الروسية، حيث كانت موسكو من أولى الدول التي استشعرت خطورة التنظيم ونشاطاته. كازاخستان كازاخستان Advertisements تعتبر جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتمنع قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها، لأنهم وفقاً لهذا التصنيف يعتبرون مروجين للإرهاب. المملكة العربية السعودية رابع دولة تعتبر الإخوان تنظيماً إرهابياً، وثالث دولة عربية بعدما اتخذت قراراً باعتبارها مع «داعش» و«جبهة النصرة»، تنظيمات إرهابية في بدايات عام 2014. سوريا من أوائل الدول العربية أيضاً التي صنفت الإخوان تنظيماً إرهابياً، لما كان يشكله التنظيم من خطورة على المجتمع السوري. الإمارات صنفت الإخوان تنظيما إرهابياً إلى جانب عدد من التنظيمات الإسلامية وصل عددها إلى ما يزيد على 80 منظمة. موريتانيا

دخلت ضمن الدول العربية التي تتخذ إجراءات ضد أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها، بعدما حلت عددا من الجمعيات التابعة للإخوان، حيث حظرت جمعية المستقبل، إحدى أكبر الجمعيات الدينية في موريتانيا، في مارس.