انطلاق خدمات المختبر المتنقل للكشف عن فيروس كورونا المستجد في جهة الدارالبيضاء – سطات 

في إطار الإجراءات الاستباقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن المختبر المتنقل الثاني للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شرع في تقديم خدماته في جهة الدارالبيضاء – سطات.

وقد تم إنشاء المختبر المتنقل للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19بشراكة بين وزارة الصحة، والجمعية المغربية الطبية للتضامن، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن المختبر المذكور سيعزز البينية التحية الطبية في جهة الدارالبيضاء-سطات بهذا المختبر المتنقل للكشف، والذي سيشرع في تقديم خدماته، في مرحلة أولى، على مستوى العاصمة الاقتصادية.

وسيساهم المختبر المذكور في الرفع من وتيرة التحاليل اليومية، وتقليص مدة انتظار نتائج التحاليل، في أفق تجسيد منظور صحي شامل بالنفوذ الترابي لجهة الدارالبيضاء-سطات.

وسيستفيد من المبادرة المذكورة مستخدمو المقاولات في القطاع الخاص، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ولاستئناف النشاط الاقتصادي الوطني، وإنعاشه، وضمان استمراره آمنا، وسليما.

