مان سيتي يعقد صفقة ساني على بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي عقد صفقة ليروي ساني على بايرن ميونخ الألماني، في ظل سعي الأخير للحصول على خدمات اللاعب الألماني.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر سيتي تمسك بالحصول على 62 مليون جنيه إسترليني، لبيع ساني.

وينتهي عقد ليروي ساني مع ناديه مانشستر سيتي في صيف 2021، علمًا بأن آخر عرض وصل من بايرن ميونخ، يبلغ نحو 36 مليون جنيه إسترليني.

وصرح هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، الأربعاء الماضي، أن لاعبي الأجنحة سيكونون على رأس أولوياته في سوق الانتقالات هذا الصيف.

يذكر أن بايرن ميونخ حاول التعاقد مع ليروي ساني في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.