مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بنجم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي جدد اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد.

وينتهي عقد خاميس مع الملكي بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يُعجل بمسألة بيع اللاعب هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

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وكان المان يونايتد قد قدم عرضًا لضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وعلى الرغم من رغبة ريال مدريد في الحصول على 55 مليون يورو من وراء بيع اللاعب، إلا أنه من المتوقع إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة أن خاميس رودريغيز يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون وأتلتيكو مدريد.