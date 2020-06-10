اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات بمواجهات بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما أصيب العديد من الشبان بحالات اختناق خلال المواجهات الليلية التي اندلعت مع قوات احتلال في الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين واستولت على مخرطة في الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا قضاء الخليل، واعتقلت ألأشقاء: إياد ورشيد، وعمر محمود رشيد، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة لشيوخ، واعتقلت مهند موسى نعيم الحلايقة، وعامر عويضات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها أمين الوحواح، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.

إلى ذلك، أصيب، العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة تضامن مع الأسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمي الذين يقبعان في العزل الانفرادي منذ أكثر من 3 أشهر.

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ورفع المشاركون خلال المسيرة العلم الفلسطيني والمشاعل، ورددوا هتافات مطالبة بالإفراج عن الأسرى وفي مقدمتهم الأسيرين خرواط والقواسمي.

وفي نابلس، اعتقلت قوة للاحتلال الشاب محفوظ غسان باكير نصاصرة من بيت فوريك، وهو من ذوي الإعاقة، وذلك أثناء تواجده قرب مستوطنة "إيتمار"، وادعى الاحتلال محاولته التسلل لمستوطنة "إيتمار" المقامة شرق نابلس وبحوزته سكينا.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو ضعيف قضاء جنين، واعتقلت شابين وفتشت منازل.

وقال نادي الأسير إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين وسام محاميد وبكر لافي عليات عقب تفتيش منزليهما في القرية.

وانتشر جنود الاحتلال في مناطق وطرقات مختلفة شرقي جنين حتى صباح اليوم.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الشبان: علاء عصمت عبيد ومعاذ ناهد عبيد وأمين عمر حامد، بعد مداهمة منازلهم ببلدة العيسوية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمود بكر ومحمود ربيع وعدي جمهور من منازلهم، في بيت عنان قضاء القدس، فيما دهمت القوات منازل لمواطنين بمنطقة المشروع بالعيزرية.