المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتراجع عالميا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت معطيات تقرير التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم، التراجع في تدريج الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية على مستوى التدريج الأكاديمي العالمي.

ورغم التراجع للمؤسسات الإسرائيلية، بقيت الجامعة "العبرية" في القدس الأولى على مستوى البلاد، بينما صنفت عالميا بالمرتبة 177، علما أن التقرير يشمل تدريج 500 جامعة ومؤسسة أكاديمية حول العالم.

وعلى الرغم من تربع الجامعة العبرية على القمة على مستوى البلاد، إلا أنها سجلت تراجعا على مستوى العالم بـ15 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

وتحتل جامعة تل أبيب المرتبة 230 عالميا هذا العام، ولكنها تراجعت بالترتيب العالمي أيضا بعد أن وصلت إلى 219 العام الماضي.

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بينما معهد الدراسات التطبيقية "التخنيون" في حيفا حصل على المرتبة 291 هذا العام مقابل 257 بالعام الماضي.

وتراجعت جامعة "بن غوريون" في بئر السبع من 449 العام الماضي إلى المرتبة 446 هذا العام.

كما لم يتم إدراج جامعتين في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم: وهي جامعة "بار إيلان"، التي تحتل مرتبة مع مؤسسات أخرى في الأماكن 551-560 ، على غرار العام الماضي، وجامعة حيفا، التي تحتل مرتبة مع مؤسسات أخرى في 701-750 ، أقل من العام الماضي.

التصنيف العالمي لهذا العام، والذي يشمل جامعات من عشرات الدول حول العالم، هو العام التاسع الذي يأتي فيه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى، بينما حل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة احتلت المرتبة الثالثة.