إصابة شاب في جريمة إطلاق نار باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد صباح اليوم، الأربعاء.
وفي التفاصيل، اقتُرفت جريمة إطلاق نار بشارع (أساف سمحوني)، في مدينة اللد، ما أسفر عن إصابة رجل بجروح وصفت بأنها طفيفة، تلقى العلاج على إثرها في المكان.
واستُدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب إطلاق النار وخلفيتها.
هذا، وشهدت اللد جريمة إطلاق نار قُتل فيها رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) من مدينة الرملة، يوم السّبت الماضي.
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