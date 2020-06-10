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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات ترفض افتراءات حكومة الوفاق الليبية والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
وجهت الإمارات رسالة رسمية إلى مجلس الأمن ترفض فيها بشدة الادعاءات الباطلة وغير الصحيحة التي أدلى بها الممثل الدائم لحكومة الوفاق الوطني الليبية لدى الأمم المتحدة ضد الإمارات، حيث أكدت المندوبة الدائمة للدولة في نيويورك، لانا نسيبة، في رسالتها دعم دولة الإمارات الدائم للتطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق نحو الاستقرار والسلام والازدهار قائلة: «لقد دعت الإمارات منذ بداية الصراع إلى التوصل لحل سياسي سلمي وما زالت تتمسك بحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية».
وأضافت أن «الإمارات تدعو مجدداً من هذا المنطلق إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، كما تدعو جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة» على أساس المبادئ المتفق عليها في باريس وباليرمو وأبوظبي ومن أجل البناء على مخرجات مؤتمر برلين.
وأعربت نسيبة عن قلق الإمارات البالغ إزاء تصرفات تركيا في ليبيا وموقف ممثل حكومة الوفاق الوطني تجاه السلام في ظل ظروف جائحة «كوفيد 19» التي تجعل من وقف الأعمال العدائية في ليبيا ضرورة قصوى.
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