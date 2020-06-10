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أكثر من 38 ألف وفاة بكورونا في البرازيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 10 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحّة البرازيلية مساء أمس الثلاثاء تسجيل 1272 حالة وفاة بفيروس المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا جائحة كوفيد-19 في هذا البلد الأمريكي اللاتيني إلى أكثر من 38 ألف وفاة.

 

وقالت الوزارة إنّ الجائحة حصدت لغاية أمس في البرازيل أرواح 38406 أشخاص من أصل 739.503 مصابين بالفيروس، في ثاني أعلى حصيلة إصابات تسجّلها دولة في العالم بعد الولايات المتحدة.

 

وأضافت أنّ عدد الإصابات التي سجّلت خلال 24 ساعة بلغ 32.091 إصابة.

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غير إنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقلّ بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين. ويقدّر بعض الخبراء أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بـ15 مرة من العدد المعلن رسمياً.

 

والبرازيل هي ثاني أكثر دولة في العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الإصابات، والثالثة على صعيد الوفيات بعد بريطانيا (40883 وفيات).

 

وكان قاض في المحكمة الفدرالية العليا أمر مساء أول الاثنين حكومة الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو بأن تنشر الإحصاءات المتعلّقة بالإصابات والوفيات الناجمة عن ّ كاملة، بعدما عدّلت الحكومة اعتباراً من الخامس من يونيو الجاري النموذج المتّبع في إحصاء الحالات ونشرها.

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