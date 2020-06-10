شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات ضمن "الأكثر طلباً" بخارطة العالم السياحية بعد كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020

تؤكد العديد من التقارير الدولية أن خارطة العالم السياحية قد تشهد تغيرات كبرى بالنظر لتأثير الجائحة ومدى تعافي الوجهات السياحية، فيما يتوقع أن يحافظ عدد من الوجهات الجديدة كالجزر المعزولة على مكاسبها لوقت طويل.



ومن شأن المؤشرات الإيجابية والإجراءات المتعددة التي اتخذتها عدد من الدول إعادة الأمل للقطاع السياحي على مستوى العالم، والذي يعد أحد أكثر القطاعات تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل حول العالم.

وتشير التقارير إلى أن الوجهات السياحية في دولة الإمارات قادرة على حجز مكانها بسرعة في قائمة الوجهات السياحية بمجرد رفع القيود المفروضة على التنقل حول العالم بالنظر إلى العديد من الاعتبارات.

ومن هذه الاعتبارات الطلب المرتفع عالميا على الإمارات كإحدى الوجهات السياحية المفضلة، إضافة إلى الثقة العالية والقدرات الهائلة التي وظفتها الدولة في تعاملها مع جائحة "كوفيد19".

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "هوتل اندريست دوت كوم" إن الانتعاش السياحي قادم إلى الإمارات بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا قريبا.

وتوقع الموقع الدولي، عودة السياحة الداخلية والخليجية بقوة إلى الإمارات بعد انتهاء الأزمة مباشرة نظرا لرغبة العائلات في الترفيه عن أطفالها الذين قضوا فترات طويلة في المنازل.

وأكد الموقع أن مدينتي أبوظبي ودبي تعدان من افضل وجهات السياحة العائلية في منطقة الخليج والشرق الأوسط نظرا لتوافر العديد من الوجهات ومراكز الجذب السياحي فضلا عن العدد الهائل من الأنشطة الترفيهية التي تشهدها المدينتان على مدار العام.

واستعدادا لعودة الحركة السياحية أصدرت الجهات المعنية في دولة الإمارات مجموعة من الضوابط والقواعد التي يجب اتباعها في المرافق والوجهات السياحية بما يضمن المحافظة على أعلى درجات السلامة والصحة العامة، بحسب الجهات المعنية.

ففي إمارة دبي تنص الضوابط الجديدة على تزويد الفنادق بأجهزة لقياس درجة الحرارة عن بعد كما سيطلب من النزلاء ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافة تباعد تبلغ مترين للحد من التواصل.

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ووفقا للضوابط الجديدة ستبقى غرفة الضيف فارغة لمدة يوم واحد على الأقل بعد مغادرته وسترفع الفترة الزمنية إلى 72 ساعة في حالة الاشتباه بأن الضيف كان مصابا بفيروس كورونا، أو إذا كان من العاملين في المجال الطبي.

وسيسمح للمطاعم في الفنادق بالعمل شريطة أن لا يزيد الاستيعاب في المطعم عن 30% من القدرة الكلية مع الالتزام بمسافة مترين كحد أدنى بين الطاولات.

وفي إمارة أبوظبي أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إطلاق برنامج النظافة والأمان الموثق الأول من نوعه في المنطقة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمعايير الصحة والنظافة وتوحيدها عبر جميع الشركات والمؤسسات ضمن قطاع السياحة من خلال شهادة رسمية.

وتعد الجاهزية العالية لقطاع الطيران أحد أبرز العوامل التي يعول عليها في تسريع عودة النشاط السياحي بالإمارات خاصة مع ما يمتلكه هذا القطاع من أسطول جوي ضخم ومطارات دولية على أعلى مستوى.

ومؤخرا رفعت الناقلات الوطنية الإماراتية ممثلة في كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران عدد الوجهات الجديدة التي تسير إليها رحلات خاصة ومنتظمة انطلاقا من دبي و أبوظبي إلى 49 وجهة موزعة على 29 وجهة لطيران الإمارات و20 وجهة للاتحاد للطيران.

تأتي هذه الزيادات في الرحلات الخاصة بعد إعلان الإمارات رفع القيود على حركة الركاب العابرين "ترانزيت"، مع استعداد شركات الطيران في الإمارات للعودة نحو التحليق مجددا بداية من الشهر الجاري .

وتعد مطارات الدولة حلقة الوصل بين جهات الكرة الأرضية الأربع وتحديدا مطار دبي الدولي ومحورا إقليميا وعالميا في حركة تنقل الأشخاص والبضائع.

وكانت الإمارات قد حققت المرتبة 27 في نمو حجم الاستثمار العام الماضي، مقارنة بعام 2018 بواقع 8.9%، فيما سجلت المرتبة 24 عالميا في نمو عدد الوظائف في قطاع السفر والسياحة العام الماضي بواقع 6.1%، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأكد التقرير أنه ومع استمرار دولة الإمارات في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيسهم قطاع السفر والسياحة بشكل كبير في تعافيها الاقتصادي بمجرد مكافحة الفيروس.

وحسب التقرير فقد وفر قطاع السفر والسياحة نحو 745.2 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الدولة خلال العام الماضي أو واحدة من كل 9 وظائف بما يعادل 11.1٪ من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

في حين بلغ عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها قطاع السفر والسياحة العام الماضي 352 ألف وظيفة.