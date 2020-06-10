شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسنة إماراتية وإصابة 10 من أبنائها وأحفادها بـ«كورونا» بعد تجمع عائلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفيت مواطنة إماراتية تبلغ من العمر (85 عاماً)، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تجمع عائلي تسبب في إصابتها وأربعة من أبنائها، وستة من أحفادها أصغرهم (سبع سنوات)، فيما لم يتمكن أبناؤها من تشييعها والمشاركة في دفنها بسبب وجودهم في المستشفى.

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ووفقاً لـ”الإمارات اليوم”، قال ابن شقيق المتوفاة، عبدالله بن قصير الدرعي، :«فقدنا أمس عمتي ناصرة الدرعي، بسبب فيروس كورونا، وبسبب هذا المرض أيضاً حُرم أبناؤها من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى تقبل العزاء بها هاتفياً، كونهم منومين جميعاً في المستشفى».

وأضاف: «عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عاماً، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب في إصابة 11 فرداً من العائلة، بينهم عمتي وأربعة من أبنائها (رجلان وامرأتان تتراوح أعمارهم بين الـ55، والـ65)، وجميعهم لايزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى خمسة من الأحفاد حالياً في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره سبع سنوات».

وأشار الدرعي إلى أن أحد أفراد الأسرة كان مصاباً ولا يعلم، إذ لم تظهر عليه أية أعراض، ونتيجة التجمع العائلي انتقل إليهم المرض، لافتاً إلى أن عمته مكثت أسبوعاً في العناية المركزة، قبل أن يتوفاها الله يوم السبت الماضي، مضيفاً «قمنا بإجراءات الدفن نتيجة وجود أبنائها في العزل».