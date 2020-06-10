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596 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك 

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كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 4199 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد و596 وفاة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 124301 والوفيات إلى 14649.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.

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