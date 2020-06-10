شكرا لقرائتكم خبر عن 596 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أن البلاد سجلت 4199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و596 وفاة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 124301 والوفيات إلى 14649.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.