شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا ترتفع إلى 24.761 في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الأرجنتين تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء إذ واصلت معدلات الإصابات الجديدة ارتفاعها بعد أيام من تمديد إجراءات العزل العام في العاصمة بوينس أيرس بؤرة تفشي الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة الأرجنتينية 1141 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إضافة إلى 24 حالة وفاة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 24761 حالة والوفيات إلى 717 حالة منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس.