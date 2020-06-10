شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي الذكية تبحث مع موظفيها الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 نظمت إدارة الموارد البشرية في دبي الذكية، بحضور الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، جلسة حوارية مفتوحة وعن بعد مع موظفيها، ناقشت خلالها الإجراءات الاحترازية، وسبل السلامة والوقاية، التي تتخذها دبي الذكية لضمان العودة الآمنة للعمل لجميع الموظفين.

Advertisements كما ناقشت الجلسة مراحل عودة الموظفين للعمل من مكاتبهم، وتفاصيل إجراءات التنقل والتعقيم، إلى جانب أوقات العمل ومدى مرونتها، تمت الإجابة عن جميع تساؤلات الموظفين في هذا الخصوص.

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