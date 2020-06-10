شكرا لقرائتكم جورج بي بوش: سأنتخب ترمب.. يقف بين أميركا والاشتراكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح جورج بي بوش مفوض ولاية تكساس المختص بشؤن الأراضي، ونجل حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش وابن شقيق الرئيس السابق جورج دبليو بوش، يوم الثلاثاء أنه سيصوت للرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتخابات عام 2020.

وقال جورج بي بوش في تصريح لصحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" و"تكساس تريبيون" إن "ترمب هو الشيء الوحيد الذي يقف بين أميركا والاشتراكية".

وأضاف: "أنه حتى فى الجائحة العالمية حيث توجب علينا اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الصحة العامة، فإن الاقتصاد عاد بالفعل، ومن الواضح أن أميركا وتكساس ستواصلان كونهما أقوى من أي وقت مضى".

وجاءت تعليقات بوش الأصغر بعد أيام فقط من كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قالت فيه إن بعض الجمهوريين البارزين يكافحون من أجل تأييد ترمب في الانتخابات المقبلة بينهم الرئيس السابق جورج بوش وهو الأمر الذي نفاه الأخير جملة وتفصيلا .

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ورد فريدي فورد، المتحدث باسم الرئيس السابق، يوم الاثنين على تقرير صحيفة التايمز ، واصفا إياه بأنه "مختلق تماما". وقال فورد "الرئيس بوش متقاعد من السياسة ولم يوضح كيف سيصوت."

واستمرت التوترات بين ترمب وعائلة بوش منذ الحملة الرئاسية لعام 2016، عندما تنافس جيب بوش على الترشيح الجمهوري للرئاسة إلى جانب ترمب. واستخف به ترمب بانتظام خلال الحملة، وغالبًا ما كان يشير إليه على أنه "جيب منخفض الطاقة".

وفي الآونة الأخيرة، استهدف ترمب جورج دبليو بوش بعد أن دعا الرئيس السابق الأميركيين إلى التخلي عن الحزبية جانباً وسط اندلاع فيروس كورونا الجديد. ورد ترمب بالدعوة إلى فشل جورج دبليو بوش في دعمه خلال محاكمة الإقالة التي واجهها في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترمب على تويتر في أوائل شهر مايو: "لم يكن هناك مكان يمكن العثور عليه في التحدث ضد أكبر خدعة في التاريخ الأميركي". وأيد جورج بي بوش ترمب في انتخابات 2016 وعبر عن دعمه مرة أخرى للرئيس في عام 2018 أثناء حملته لإعادة انتخابه. وفي أبريل 2019، وصف ترمب مفوض أراضي تكساس بأنه "بوش الوحيد الذي يحبني" أثناء حديثه في مناسبة حدثت في تكساس.

من جهته رد الرئيس الأميركي فورا على خبر تأييد جورج بي بوش قائلا "شكرا لك جورج شرف عظيم".