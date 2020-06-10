شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحفاظ على الرقعة الزراعية خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية وحماية الرقعة الزراعية من التعديات من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة منذ انعقاد مجلس النواب وعلى مدار الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعى الأول.

وأكد أن اللجنة ستلقى مزيد من الضوء على هذا الملف، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات وعودة هيبة الدولة، حيث إن التعديات تمثل العديد من المخاطر المتمثلة فى التهام أفضل الاراضى الزراعية، فى الوقت الذى تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

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وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التعدى على الرقعة الزراعية جريمة مكتملة الأركان، ولابد من الحفاظ على الأراضى الزراعية، على أن يكون هناك حرص من الجميع على الحفاظ عليها، ومن ثم التوسع الرأسى لمواجهة الزيادة السكانية فى بعض القرى على سبيل المثال، بالإضافة لبحث زيادة استصلاح الأراضي لتعويض تلك التى تم التعدى عليها.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ولن تؤتى هذه الخطة ثمارها دون أن يتم التوسع فى الرقعة الزراعية، وهذا ما يتم الآن من خلال وضع أُطر جديدة للتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية، ولهذا فإن التعدى على الرقعة الزراعية يُهدر هذه الجهود وبالتالي يعرقل خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية التى تسعى إليه الدولة ضمن خطة التنمية الشاملة.